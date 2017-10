Italiaanse in de cel voor mensensmokkel

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte probeerde met drie Albanezen de ferry naar het Verenigd Koninkrijk te nemen. Een voertuig met Bulgaarse nummerplaat bood zich dinsdagavond in de haven van Zeebrugge aan om in te schepen richting Verenigd Koninkrijk. De vier inzittenden, twee mannen en twee vrouwen, leken op het eerste zicht allemaal in het bezit van Italiaanse identiteitspapieren.

Albanezen

"De grenscontroleurs van de scheepvaartpolitie ontdekten evenwel dat drie onder hen van Albanese origine waren en valse Italiaanse documenten voorlegden", aldus procureur Frank Demeester. De 54-jarige bestuurder van het voertuig werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel. De raadkamer in Brugge zal morgen beslissen of de verdachte langer in de cel moet blijven. Het voertuig werd in beslag genomen en zal later op het proces voor de correctionele rechtbank wellicht verbeurd verklaard worden.