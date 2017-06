Hij volgt zijn partijgenoot Patrick De Klerck (Open Vld) op die vorig jaar heeft beslist een einde te maken aan zijn mandaat. Die laatste neemt zijn schepenambt weer op tot de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De nieuwe burgervader, die 58 is, neemt zijn ambt vanaf morgen op. Ivan De Clerck was de laatste jaren actief als voorzitter van het OCMW en had onder meer ook begroting, financiën en openbare werken in zijn schepenportefeuille.