Ivan Delaere 20 jaar burgemeester

Ivan Delaere is exact 20 jaar burgemeester van Pittem. Dat gaan ze daar morgen uitgebreid vieren, want het gebeurt niet zo vaak meer dat een burgemeester 20 jaar of langer aan de macht is.

Delaere werd in 1997 verrassend burgemeester, amper een paar jaar nadat hij in de gemeentepolitiek was gestapt.

Delaere heeft in al die tijd vooral gewerkt aan de verfraaiing van de gemeente, met onder meer een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw administratief centrum. “ Het was niet zomaar om een gebouw neer te poten om het gebouw, maar omdat het nodig was. Als ik zie van waar we komen, dan denk ik dat het één van de beste realisaties was voor onze bevolking.”

Niet altijd feest

Maar in die 20 jaar was het niet altijd feest. In 2005 bijvoorbeeld werd Pittem zwaar getroffen door wateroverlast. En ook in 2014 liep Pittem onder. “Dat was ellende. Je hebt een wijk die hier mooi groen zou moeten zijn, en die blank vol wate staat, waar mensen hulp zoeken om het water te weren.”

Een burgemeester al 20 jaar aan de macht is stilaan zeldzaam. Maar volgend jaar zijn er verkiezingen, dus wie weet doet Ivan Delaere er nog termijn bij.

“Eén van de belangrijkste factoren is de gezondheid. Als we dat hebben, en de ambitie is er, dan zien we wel volgend jaar.”