IVBO investeert 20 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

De intercommunale IVBO, die het afval in en rond Brugge ophaalt en verwerkt, gaat haar warmtenet in de stad vernieuwen en uitbreiden.

Energie opwekken zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Het is een van de zaken die besproken werd op de klimaattop in Glasgow. Maar in Brugge, bij afvalintercommunale IVBO doen ze dat al 40 jaar, via hun warmtenet. Vandaag hebben ze daar zelfs de kaap van 6,5 miljoen ton verbrand afval bereikt. Met die groene energie kunnen ze onder ander de gevangenis en het AZ Sint-Jan in Brugge verwarmen.

Jan Geeraert : Directeur IVBO: “De belangrijkste klanten zijn het AZ Sint-Jan en de gevangenis van Brugge. Daarenboven zijn we bezig om de Sint-Pieterswijk verder uit te bouwen: Noord en Zuid. Zodat we in de toekomst ook particuliere woningen kunnen verwarmen met ons warmtenet.”

IVBO is de eerste West-Vlaamse intercommunale die zoveel afval verbrand en omzet in fossielvrije energie. En zo verminderen ze hier jaarlijks de CO2-uitstoot met 10.000 ton. Volgend jaar investeert het 20 miljoen euro om het warmtenet in Brugge te vernieuwen en uit te breiden.