IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Vanaf 2023 zullen er nieuwe leidingen gelegd worden tot aan de rand van de Brugse binnenstad, om in een latere fase kleinere warmtenetten op aan te sluiten. Zo’n warmtenet hergebruikt de warmte van de afvalenergiecentrale en bespaart heel wat CO 2 . Zo draagt IVBO bij aan de doelstelling van Stad Brugge om tegen 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming volledig stop te zetten.

Voor IVBO, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland, is circulariteit en groene energie eigenlijk niets nieuws. IVBO is al 40 jaar producent en verdeler van duurzame warmte en groene elektriciteit via haar afvalenergiecentrale.

Energierecuperatie

IVBO beschikt over één van de eerste en grootste warmtenetten van Vlaanderen. Bij de bouw van de verbrandingsovens in 1982 kozen de toenmalige bestuursorganen voor een afvalverbrandingscentrale met energierecuperatie. Door die visionaire en innovatieve beslissing wordt er in Brugge al sinds 1982 warmte via het warmtenet verdeeld. De jaren daarna breidde het net beetje bij beetje uit. In ons model is de producent ook de netbeheerder en de leverancier van de energie en dat is belangrijk voor het succes van het net. Het is een onderdeel van een ecologische oplossing in een lokale circulaire economie.



De warmte van het verbrande restafval wordt aangewend om groene elektriciteit op te wekken én heel wat gebouwen langs het warmtenet, dat zich vandaag over 11 km uitstrekt, te voorzien van duurzame warmte en sanitair warm water.