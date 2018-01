IVC heeft in Avelgem een gloednieuwe fabriek in gebruik genomen voor de productie van luxevinyl. De fabriek in Avelgem is goed voor 200 jobs.

De nieuwe fabriek is ultramodern en het resultaat van meer dan twee jaar van studies en onderzoek. De nieuwe productieafdeling is 21.000 vierkante meter groot en daarmee wordt de site van IVC in Avelgem een derde groter. De groep opent straks ook nog een gelijkaardige fabriek in de VS, en dit jaar komen er ook nog twee vestigingen in Rusland en in Moeskroen. Tegen eind dit jaar zal IVC 9 fabrieken hebben en het aantal werknemers gaat van 1400 naar 2000.