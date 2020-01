Bij vinylvloerproducent IVC in de Nijverheidslaan in Avelgem heeft men deze middag een verdachte brief ontvangen. De civiele bescherming en DOVO komen ter plaatse.

"Deze ochtend is bij het bedrijf IVC een verdachte enveloppe met poeder afgeleverd. Geen van de personeelsleden is in contact gekomen met de inhoud van de enveloppe, zodat er geen personen in quarantaine dienen te worden geplaatst. Wel komen DOVO en de civiele bescherming ter plaatse voor een onderzoek van de inhoud van de enveloppe. Na analyse door de civiele bescherming zal de enveloppe overgemaakt worden aan het labo voor verder onderzoek", aldus het parket van West-Vlaanderen.