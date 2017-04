Ivoriaan tot priester gewijd in Ieper

Deze namiddag is de Ivoriaan Ettien Léon N'Guessan in de kathedraal van Ieper tot priester gewijd. Dit is de enige wijding dit jaar en de eerste voor de bisschop van Brugge, Lode Aerts.

​Ettien Léon N’Guessan (28) is afkomstig uit Ivoorkust en volgde in Brugge de priesteropleiding aan het Grootseminarie. Vorig jaar werd hij benoemd tot diaken in Ieper. En straks wordt hij dus priester gewijd. Op Goede Vrijdag mocht hij al de rol van Jezus vertolken tijdens de kruisweg in Ieper.

N’Guessan verblijft al zeven jaar in ons land. Hij studeerde eerst aan het Grootseminarie in Brugge en verbleef in een kloostergemeenschap in Gent. Aan de Universiteit Gent volgde hij ook een intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen.

De voorbije vijf jaar nam pastoor Willy Snauwaert uit Duinbergen de Ivoriaanse seminarist onder zijn hoede. Hij ging op ziekenbezoek in de parochie en was er leider in de plaatselijke KSA. N'Guessan volgde ook een stage bij het opvangtehuis voor daklozen en vluchtelingen van priester Daniel Alliet in Molenbeek.