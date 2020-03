Izegem belt alle tachtigplussers op

“We beseffen dat de tachtigplussers tot de meest kwetsbare doelgroep behoren. We willen hun noden en bezorgdheden kennen. Een telefoontje is een uitstekende manier om deze groep inwoners te informeren en te bevragen. Als zij een hulp- of zorgvraag hebben, dan zoeken we daar meteen een goede oplossing voor”, zegt burgemeester Bert Maertens.

#Izegemhelpt

Deze week lanceerde de stad de campagne #izegemhelpt. Intussen hebben al 60 vrijwilligers zich aangemeld om mensen in nood een helpende hand te bieden. Vijf mensen gaven aan op zoek te zijn naar iemand die hen kan helpen. Die inwoners kregen intussen een vrijwilliger toegewezen. “Na een telefoontje van een van onze medewerkers aan een tachtigplusser, kan het dus zijn dat een vrijwilliger ingeschakeld wordt om bijvoorbeeld de boodschappen te doen of de hond uit te laten. Na een eerste belronde volgen herhaaltelefoongesprekken. We bekijken na de eerste belronde ook of we de doelgroep nog verder uitbreiden, met jongere senioren."