Izegem: einde experiment met wegversmalling

De wegversmallingen in de Lendeleedsestraat in Izegem worden verwijderd, dat meldt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

In februari van dit jaar plaatsten de stadsdiensten van Izegem wegversmallingen in de Lendeleedsestraat, om het gekende probleem van overdreven snelheid in die straat aan te pakken. Maar de gewenste resultaten werden niet bereikt, zo blijkt nu.

"Dit jaar vonden er tijdens de proefopstelling al zeven snelheidscontroles plaats in de straat. In totaal werden er meer dan 800 voertuigen gecontroleerd, maar een kleine 9 procent bleef te snel rijden. Ook aan de bewoners werd gevraagd wat de bevindingen waren. Uit een aantal reacties bleek dat de wegversmallingen de snelheid niet doen afnemen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

Ook de aanleg van fietspaden in de Lendeleedsestraat is niet haalbaar. "Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de stad gescheiden fietspaden aan beide kanten van de weg aanleggen. En daarvoor zouden dan weer meer dan tien onteigeningen moeten gebeuren. Veel mogelijkheden zijn er dus jammer genoeg niet”, zegt Himpe.

In de straat zullen eerstdaags wel sensibiliseringsborden geplaatst worden die de weggebruiker nog bijkomend duidelijk moeten maken dat er maar 50 kilometer per uur mag gereden worden. Er komen ook opnieuw snelheidscontroles.