Izegem pakt uit met coronakunstwerk

In september keurde de gemeenteraad het voorstel goed. “Izegems kunstenaar Piet Duthoit zal de blauwe hardsteen, die nu nog op het grasplein aan Prizma Campus Middenschool staat, omvormen tot een kunstwerk”, zegt cutluurschepen Kurt Himpe. Op Open Monumentendag in 2003 werd het standbeeld al geschonken aan de stad.

Tralies

De nieuwe versie van het kunstwerk zal verschillende elementen bevatten. “Ingewerkte tralies refereren aan het gevangen zitten. Een trappenstructuur die wat uitsteekt, verwijst dan weer naar het overstijgen van de lockdown”, verduidelijkt Piet Duthoit. “In de blauwe hardsteen komt ook een opening die ons weer zicht geeft op de toekomst. Restjes steen in de opening symboliseren de sporen die de coronaperiode achterlaat.” Er komt ook een tekst op of aan het kunstwerk. In samenspraak met de bibliothecaris is gekozen voor een passend gedicht van Kristin Verellen.

Tot rust komen

“Het kunstwerk zal niet alleen herinneren aan de coronaperiode, maar zal ook een plaats worden waar mensen even tot rust kunnen komen en iemand gedenken”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Ann Van Essche.“De blauwe hardsteen wordt midden april verplaatst naar het atelier van de kunstenaar waar hij aan de slag zal gaan. Een definitieve plaats voor het kunstwerk zal samen met de cultuurraad bepaald worden”, besluit schepen Himpe.