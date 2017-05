Izegem: schepen Grymonprez dient ontslag in

Volgens burgemeester Bert Maertens nam hij die beslissing in het belang van het stadsbestuur, omdat er aanwijzingen zijn dat hij recent de deontologische code van lokale mandatarissen niet heeft gerespecteerd.

"Het is goed dat de schepen zijn politieke verantwoordelijkheid neemt, zodat de goede werking van het stadsbestuur en de stadsdiensten gegarandeerd blijft. De komende anderhalf jaar zullen we de rest van ons ambitieus meerjarenproject 2013 – 2019 verder uitvoeren zoals gepland", luidt het in een mededeling.

Stefaan Sintobin eist bijeenroeping gemeenteraad.

Naar aanleiding van het plotse ontslag van schepen Kurt Grymonprez eist fractieleider Stefaan Sintobin van het Vlaams Belang de onmiddellijke bijeenroeping van de gemeenteraad, desnoods in gesloten zitting en, indien hij het wenst, met schepen Grymonprez zelf. "De Izegemse mandatarissen hebben recht op volledige transparantie in deze onverkwikkelijke zaak en mogen niet worden afgescheept met een nietszeggend persbericht of mail. Laat het geen doofpotscenario worden”, aldus Sintobin