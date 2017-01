Het was het 35ste spelprogramma waar hij aan deel nam. De oud-leraar Duits (links in beeld) pakte samen met zijn team 33.000 euro prijzengeld. Vanacker is verslaafd aan quizzen. De man begon in 1986 met een kwis in Van Pool tot Evenaar. Hij speelde ook mee in Der große Preis, Risiko (ZDF), Einstein (NCRV) en Per seconde wijzer (NOS 1). Tussendoor nam hij ook deel aan wedstrijddictees. En hij weet van geen ophouden.