Hij wint met zijn foto "Ochtendgloren" die hij nam vanuit een luchballon in Ellezelles. De finale werd dit jaar voor het eerst uitgezonden op TV. De jury en het publiek kozen uit ruim 13.000 inzendingen hun winnaars van de volwassenen in de categorieën mens, dier en landschap. Voor junioren zijn de categorieën: dier, landschap en raar maar waar. Per categorie is er een jury- en een publiekswinnaar gekozen.