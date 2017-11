In Izegem is vrijdagavond CD&V-politicus Peter Defreyne overleden, na een slepende ziekte. Defreyne werd er 52.

Defreyne zetelde in de Izegemse gemeenteraad sinds 2007. In de vorige legislatuur was hij ook korte tijd voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast was Defreyne ook advocaat aan de Kortrijkse balie.

Sinds 2013 was Defreyne fractieleider voor de CD&V in de Izegemse gemeenteraad, maar dan van uit de oppositie. Zijn partij reageert veslagen op zijn heengaan. Hij overleed ondersteund door zijn familie.