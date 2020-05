Izegems stadsarchief wil coronaperiode vastleggen

De periode die we nu doormaken is zeldzaam. Dat beseft ook de gemeente Izegem: daar wil het stadsarchief de coronaperiode vastleggen.

De coronacrisis is een zeldzame periode, één die Izegem wil vastleggen in hun stadsarchief. "Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis in de hedendaagse geschiedenis zo’n grote impact gehad op onze stad, en we willen dit met het stadsarchief vastleggen," zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Het archief is het collectief geheugen van onze stad. Het is de bedoeling om een collectie aan te leggen die een beeld geeft over deze impact en de vele gebeurtenissen zodat toekomstige generaties kunnen leren over deze crisisperiode”, aldus Himpe. “We willen verhalen, foto’s… niet laten verloren gaan.”