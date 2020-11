Izegems stoffenbedrijf is hofleverancier

De nieuwe gebrevetteerde hofleveranciers worden gewoonlijk naar aanleiding van het feest van Koningsdag, op 15 november, bekendgemaakt.

Dit jaar is er door de coronacrisis geen ontvangst van de nieuwe hofleveranciers op het paleis zoals andere jaren tussen half en eind november. Het paleis rekent erop dat ze volgend jaar in november de lichting van 2020 en van 2021 samen zullen kunnen ontvangen, aldus Francis Sobry, de woordvoerder van het paleis. Naast drie nieuwelingen zijn er ook acht nieuwe bedrijfsleiders van bestaande hofleveranciersbedrijven die aan de lijst van gebrevetteerden worden toegevoegd. Een bedrijf kan hofleverancier worden door permanent kwaliteitsproducten of -diensten te leveren aan het Hof, maar het bedrijf moet wel zelf hiervoor een aanvraag doen. Als de erkenning er eenmaal is, mag het bedrijf zich gedurende vijf jaar hofleverancier noemen.