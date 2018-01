Izegemse Eperon d'Or in lego

Sinds de opening van de voormalige schoenfabriek, in juni 2017, kreeg Eperon d'Or al meer dan 20.000 bezoekers over de vloer. Om het gerenoveerde art-decogebouw ook te kunnen delen met personen met een visuele beperking, is er nu een toegankelijke rondleiding over schoenen op punt gezet. Tegelijk wordt onderzocht hoe het gebouw nog toegankelijker kan worden gemaakt. Door aangepaste signalisatie en door de nabijheid van het openbaar vervoer. Maar dus ook door een voelmodel voor blinden en slechtzienden van de Eperon d'or, in schaalmodel. Het krijgt een vast plaatsje in het museum.

Video: Een klas maakt kennis met het model