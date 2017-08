Izegemse schepen lacht niet met omgekeerde verkeersborden

Ook vandaag stond er zo'n bord in de Stijn Streuvelsstraat. Wellicht een daad van een grappenmaker, maar de Izegemse schepen voor mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) kan er alvast niet mee lachen. "In de Nederweg worden vaak verkeersborden omgedraaid ter hoogte van het scoutslokaal. Die borden duiden er de wegversmalling aan. Een alerte buurtbewoner verwittigt ons telkens onmiddellijk”, zegt hij.

Maar nu blijkt dat ook in andere straten dergelijke situaties voorvallen. “Ook in de Reperstraat in het deel tussen de Baronstraat en de Meulebeeksestraat werden deze week verkeersborden omgedraaid ter hoogte van asverschuivingen. Het gaat zeker niet om borden die aangereden zijn, het gaat wel degelijk om een moedwillige actie of zeer misplaatste grap," zegt Himpe.

"Flauwe plezante"

De Izegemse verkeersdienst rukt onmiddellijk uit om alles weer in orde te zetten, want verkeersborden staan er natuurlijk niet zomaar. Ze duiden een bepaalde situatie aan en als deze borden zo gedraaid worden dat weggebruikers de aanduidingen niet meer zien, dan wordt het wel gevaarlijk. "De flauwe plezante beseft waarschijnlijk niet dat hier ook aansprakelijkheid mee gemoeid is,” besluit de schepen.