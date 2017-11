Izegemse school brengt eigen Panini-stickerboek uit

Heel wat voetbalclubs hadden al zo’n stickerboek, maar voor een school is het de eerste keer. Iedere leerkracht en leerling komt in het boek voor. Er zijn bijna 400 stickers in totaal, en als je er eentje dubbel hebt, moet je natuurlijk ruilen. Een ideale manier om contacten te leggen in een school met veel nationaliteiten bij mekaar.

Zo’n boek en de stickers zijn natuurlijk niet gratis. Om geld in te zamelen, doen de klassen allerlei acties. Met dat geld worden stickers gekocht voor alle kinderen, zodat iedereen betrokken wordt.