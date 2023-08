Jaagpad in Roesbrugge wordt nog deze week onderhouden

Een aannemer zal deze week nog de groenzone onderhouden langs het jaagpad in Roesbrugge bij Poperinge. Dat bevestigt De Vlaamse Waterweg, het agentschap dat onze waterwegen beheert.

Het dossier voor het onderhoud van dat pad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele sleept al langer aan. Intussen is het jaagpad in heel slechte staat en woekert het groen er. Buurtbewoners waren zelf al begonnen met het onderhoud van de struiken en het gras. Wanneer het wegdek dan vernieuwd zal worden, is nog niet bekend.

