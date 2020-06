Jaagpad tussen Beernem en Oostkamp wordt vernieuwd

In overleg met de gemeenten wordt de Westdijk grondig vernieuwd. De werken verlopen in twee fasen en als alles vlot gaat, is het jaagpad volledig klaar begin augustus. Gebruikers van het jaagpad moeten tijdens werken een omleiding volgen. Alles tot en met de onderlaag wordt tegen 26 juni afgewerkt, na het bouwverlof is er nog een aantal dagen werk om de toplaag in asfalt aan te brengen. Tussen deze twee fasen door wordt het jaagpad opengesteld voor gebruikers. De kostprijs van de werken bedraagt 337.500 euro. Ook de Vaartdijk langs het kanaal in Jabbeke en Oudenburg staat nog op de planning.