Jaar cel gevorderd voor slagen en bedreigingen

Het koppel had aanvankelijk een goeie relatie, tot de man in een depressie raakte. Zijn vrouw moest geregeld slagen incasseren en kreeg geen vrijheid meer. Ook nadat ze uiteen gingen, bleef hij zijn ex lastig vallen. Ook twee hulpverleensters van het OCMW kregen het zwaar te verduren. Een van hen was brugfiguur op de school van de kinderen. Het openbaar ministerie vordert een celstraf van een jaar.

De beklaagde zelf ontkent alle aantijgingen. Het enige wat hij toegeeft, is dat er een keer een vechtpartij was. Vonnis op 11 oktober.