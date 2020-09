Jaar cel gevorderd voor verkeersagressie met airsoftpistool

Op 12 juni reed de beklaagde met het voertuig van zijn vriendin aan hoge snelheid door een zone 30 in Wingene. Een andere automobilist knipperde met zijn lichten om C.V. hierop attent te maken. Dat was blijkbaar niet naar de zin van de beklaagde, die vanuit zijn wagen met een pistool zwaaide en zelfs op de andere wagen afstapte. Dankzij de nummerplaat van het voertuig kon de politie V. snel inrekenen. Hij bleek inderdaad in het bezit te zijn van een airsoftpistool en een alarmpistool. Bovendien was op 17 december 2018 in Zwevegem al eens een wapen aangetroffen in zijn voertuig.

De beklaagde dacht naar eigen zeggen dat hij achtervolgd werd door iemand van de Hells Angels. "Ik moet nochtans de eerste Hells Angel in een Renault Clio nog tegenkomen", hechtte procureur Mike Vanneste weinig geloof aan dat verhaal. Het OM merkte op dat V. al veroordelingen opliep voor slagen en diefstal. Momenteel zit hij in voorhechtenis voor belaging en partnergeweld, nadat hij zijn vriendin beschoot met een airsoftpistool. Volgens het parket bleef er zelfs een bolletje in haar slaap zitten.

Bij het verkeersincident was volgens de verdediging geen sprake van bedreigingen. Zijn advocaat pleitte dat C.V. enkel wilde tonen dat hij gerust gelaten wilde worden en niet met zich liet sollen. "Hij beseft nu dat hij een verkeerde hobby had gekozen met die wapens", klonk het. De verdediging vroeg om de jongeman een werkstraf op te leggen. De rechter doet uitspraak op 6 oktober.