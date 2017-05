Jaar cel met uitstel voor schuldig verzuim

De gevangenisstraf wordt met uitstel verleend, gekoppeld aan een aantal probatievoorwaarden. Twee jaar geleden werd zijn 33-jarige neef dood teruggevonden in zijn auto. Hij stond geparkeerd aan het huis van zijn neef, waar er de avond voordien een barbecue was. Het slachtoffer was samen met zijn neef wiet gaan kopen in Ooigem. Ze hadden daar een 'proevertje' heroïne bij gekregen. De dertiger vertoonde raar rijgedrag en ook toen ze op de barbecue waren, gedroeg hij zich vreemd. Hij ging in zijn auto zitten toen hij onwel werd. Hij zei dat hij naar huis zou rijden, maar de volgende dag stond de auto er nog en was de man overleden.

Aanvankelijk was het niet duidelijk of de man heroïne had gebruikt en of dat verband hield met zijn overlijden. Uit het onderzoek bleek dat een acuut hartfalen aan de basis van zijn overlijden lag. De dertiger had die avond cannabis gebruikt, maar geen alcohol of harddrugs. Hij was onwel geworden, hevig beginnen zweten, was onrustig en had al moeten overgeven. Volgens de rechter was zijn toestand duidelijk gevaarlijk en had beklaagde de hulpdiensten moeten verwittigen.