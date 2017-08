Jaar cel voor agressieve ex-partner

Hij mag ook geen contact meer hebben met het slachtoffer. In het voorjaar had hij ongeveer een anderhalve maand een vaste relatie met de 33-jarige vrouw uit Brugge. Door de bezitterige houding van de beklaagde zag de vrouw geen toekomst in de relatie. Hij kon dat niet verkroppen en trok in juni naar haar woning. Met vuistslagen en schoppen veroorzaakte hij talloze verwondingen bij zijn ex-partner. Zij zal zeker enkele maanden werkonbekwaam zijn en kreeg een voorlopige schadevergoeding van 1.500 euro toegewezen. In 2008 werd de beklaagde al veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag op een andere ex-partner. Hij zal therapie moeten volgen en mag geen contact meer hebben met zijn ex-partner.