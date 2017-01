Een dertiger heeft een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen voor een valse bommelding in het station in Kortrijk.

Zijn kompaan krijgt vijf maanden effectief. In de zomer van vorig jaar dreigden de twee Noord-Fransen met een aanslag in het stationsgebouw. "Tout va péter ici", riep een van hen. Een andere getuige verklaarde dat een van de mannen voor het station "terroriste, terroriste" riep. Het station werd helemaal ontruimd, maar er werden geen explosieven gevonden. Onderzoek wees uit dat een van hen zich enkele weken eerder in Doornik op de sporen had gelegd en daar "Allah akbar" had geroepen.