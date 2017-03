Jaar effectief voor hardleerse havenindringer

De haven van Zeebrugge wordt door vluchtelingen gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit geworden. Voorheen konden indringers enkel voor hun illegaal verblijf in ons land vervolgd worden.

Mustafa N. werd in september 2016 al veroordeeld tot zes maanden met uitstel voor het binnendringen van de haven. Toen beloofde de Iraniër in Frankrijk asiel aan te vragen. Op 15 februari belandde hij voor identieke feiten echter opnieuw in de gevangenis. De verdediging hekelde de wetgeving, die zijn cliënt in een uitzichtloze situatie heeft gebracht. "Men had in het parlement beter de oorzaak van het probleem aangepakt. Ik blijf erbij dat het niet correct is wat we doen met die mensen", aldus meester Kim Devoldere. N. beweert dat hij in Duinkerke 4.000 euro betaalde aan een mensensmokkelaar, die hem via Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk wilde loodsen.

Niet mals

De rechter was niet mals voor de hardleerse indringer. "Het stoot tegen de borst dat de beklaagde eens op vrije voeten zijn loze beloften in de wind sloeg om rabiaat te blijven proberen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te transmigreren", klonk het in het vonnis. N. werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar. Door de recente verhoging van de opdeciemen werd de boete van 100 euro op 800 euro gebracht.

De Brugse correctionele rechtbank behandelt heel wat gelijkaardige dossiers. Ook vier andere beklaagden werden woensdag veroordeeld voor het binnendringen van de haven. Voor nog drie vluchtelingen werd een effectieve celstraf van 6 maanden gevorderd. Zij kennen hun straf op 19 april.