Jaar lijkt definitief verloren voor eventsector

Die weet sinds gisteren dat er geen versoepeling van de coronamaatregelen komt. Massa-evenementen en beurzen mogen dus nog niet vanaf volgende maand. Wanneer dan wel, dat is niet bekend. En net dat gebrek aan perspectief is frustrerend voor organisatoren en bedrijven die voor de sector werken. EFC uit Zwevegem bijvoorbeeld, dat legt lopers en tapijten op beurzen. Maar sinds 23 maart vertrekt er geen enkele rol tapijt meer naar beurzen of evenementen. TUin Xpo, begin maart, was de laatste beurs in de regio. (Lees verder onder de foto)

De sector is naar eigen zeggen al maanden voorbereid om weer op te starten, met tal van initiatieven die bezoekers op de maatregelen moet wijzen. Alles samen zag EFC al meer dan 20 beurzen geannuleerd. In september hebben ze een eerste in het buitenland, want daar mogen beurzen binnenkort wel weer. Maar hoe dan ook: 2020 lijkt een verloren jaar.