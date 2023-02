Jaar na start oorlog: Oekraïners en gastgezinnen blikken terug

Vrijdag zal het precies een jaar geleden zijn dat de oorlog in Oekraïne begon. Een grote groep Oekraïners is daardoor gevlucht, onder meer richting ons land.

Bij ons, konden heel wat Oekraïners bij gastgezinnen intrekken, zoals dat van Koen Hallaert in Oostkamp. Eén jaar later proberen ze hier een nieuw leven uit te bouwen.

Vorig jaar werd hun Oekraïense stad Tsjernihiv, ten noorden van hoofdstad Kiev zwaar gebombardeerd door Rusland. In de dagen daarna kwamen ze in Oostkamp terecht, net zoals 120 andere Oekraïners. Wellicht zullen velen van hen hun leven hier verder uitbouwen. Het Nederlands lukt al aardig en dat wordt één van de belangrijkste instrumenten om in België te blijven.

Ondanks de pijn en de heimwee, heeft het gezin het hier goed en voelen ze zich helemaal thuis, onder meer dankzij Koen.

"We voelen dit gezin aan als een deel van onze familie. Vanaf het eerste moment zorgden ze voor een gezellige en aangename sfeer voor ons. En ze zeggen het zelf, we kunnen niet meer doen dan jullie het gevoel geven dat jullie hier geen vreemden zijn", klinkt het.