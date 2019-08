In de twaalfde eeuw beleefde het dorp een mirakel toen een blind meisje, na een bedevaart voor de Moeder Maagd, terug kon zien. Het wonder is nooit door de kerkelijke overheid erkend, maar dat staat het plaatselijk processiecomité niet in de weg om het feit met hun processie herdenken. De processie is dan ook door de jaren heen een traditie geworden.