Jaarlijkse straatbolling in Helkijn

Het is niet alleen Dag van de Arbeid, maar in Helkijn, nabij de taalgrens, ook de traditionele straatbolling. Straatbollen lijkt op 'boltra', maar wordt op straat gespeeld. De sport is bijzonder populair aan de Franstalige kant van België.

Het spel wordt al ruim dertig jaar gespeeld in Helkijn, elk jaar op 1 mei. Op drie banen in de Kerkstraat nemen duo's het tegen elkaar op. De uitvalsbasis van straatbolling is zoals steeds café 'Les Bourleurs', en hun opbrengst gaat integraal naar Jong Helkijn, de lokale voetbalploeg én organisator van het evenement.

Toekomst onzeker

Maar wat er in de toekomst zal gebeuren, is nog niet geweten. De uitbaters van het café 'Les Bourleurs' sluiten hun café in juli. En dat betekent dat de organisatie op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe uitvalsbasis.