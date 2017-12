Jaaroverzicht: Calamiteiten in 2017

De solidariteit en het medeleven bij jobverlies of tegenslag bleken vaak heel groot dit jaar. Bekijk het videoverslag hierboven.

Een warme gedacht. Denken we maar aan de werknemers van treinbouwer Bombardier, de bewoners van het afgebrande flatgebouw De Sterre in Ieper of de schoenmaker uit Brugge die zijn auto uitgebrand zag bij de rellen na de match tussen Club en Antwerp.

