Jaaroverzicht: Dierenleed in 2017

We stonden in 2017 dan ook meer dan vroeger stil bij dierenwelzijn. Heel vaak worden de dieren met liefde gekweekt. Maar we zagen ook teveel beelden van hoe het niet moet. Dieren die onverdoofd naar het slachthuis worden gesleept, kuikens worden achteloos de nek gekraakt.

Dierenleed, in beeld gebracht door actiegroep Animal Rights met als doel, ons een geweten schoppen. Luis in de pels van de sector was onder meer Benoit Van den Broeck. De Bruggeling is het uithangbord van Animal Rights. In zijn ideale wereld eet niemand nog vlees. Maar wie met deze feestdagen met hem aan tafel zit hoeft niets te vrezen: je kan gerust vlees eten.