Van begin juni tot half juli kenden we de ergste droogte in West-Vlaanderen sinds 1981.

Beken droogden uit, landbouwers kregen een oppompverbod, volledige teelten mislukten door de droogte en zelfs bouwbedrijven hadden het moeilijk om voldoende water te vinden.

Extreem weer zal vaker voorkomen. Weervrouw Jill Peeters uit Roeselare was dit jaar stichtend lid van het "Climate Action Leadership Network", in het kader van het VN-klimaatverdrag. Met haar spreken we, uiteraard, over het weer.