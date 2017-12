2017 was helaas ook een jaar met heel wat ophefmakende criminele feiten in onze provincie en daarbij teveel mensen die door moord om het leven kwamen.

Denken we aan de jonge Mailys en haar grootouders uit Moere of Sophie Muylle op het strand van Knokke-Heist. De speurders krijgen opvallend veel ingewikkelde zaken om uit te spitten en een aantal moorden is op vandaag nog altijd niet opgehelderd.

Solidariteit, meeleven met verdriet, het zijn belangrijke tekenen die je kan geven aan mensen die ook slachtoffer zijn. We bespreken het samen met psycholoog Dominiek Derore.