De hele week lang blikken we in ons nieuws terug op enkele opmerkelijke feiten van het afgelopen jaar.

De brandweer had in de omgeving van Kortrijk twee keer de handen vol. In Heule brandde eind april de kapel van het klooster bij de school Spes Nostra helemaal af. En begin juni ging de opslagruimte van kledijketen Brooklyn, in Stasegem, in de vlammen op.