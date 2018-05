Jaarrekening positief afgesloten

"Sinds dag één hebben we met onze bestuursploeg dan ook serieuze inspanningen geleverd om onze stadsfinanciën gezond te houden. Met een duidelijke financiële meerjarenplanning hebben we in 2014 een beleidslijn getrokken, die we sindsdien consequent volgen. Dat uit zich ook in onze schuldenlast die van 40 naar 28 miljoen euro is gedaald en dit zonder de belastingen te verhogen. Hierdoor kon de stad zelfs gericht investeren”, zegt schepen van financiën Laurent Coppens.

Oppositie stelt zich vragen

Philippe Mingels van de coalitie sp.a- Groen stelt zich toch wat vragen bij het financiële beleid in Menen. "Het is niet omdat een beleid een op het eerste zicht goed financieel resultaat kan voorleggen dat er ook goed beleid is gevoerd in het voorbije jaar. Is het een beleid dat tal van belangrijke investeringen blijft doorschuiven naar het volgende jaar of de volgende coalitie door zich enkel te focussen op grote projecten als Park Ter Walle of het CC Lauwe? Is het een beleid dat steeds meer werk door steeds minder mensen laat uitvoeren waardoor diensten mank draaien en bv de netheid van de stad er zichtbaar op achteruit is gegaan?", vraagt Mingels (Groen) zich nog af.

Angelique Declercq (sp.a) hoopt dan weer dat er effectief keuzes worden gemaakt voor alle bewoners. "Deze stad snakt naar zuurstof, als we nu met ons allen niets ondernemen, hebben we straks een stad vol gebouwen, maar met een doodse sfeer, waar niemand gelukkig is. Sinterklaas spelen hoeft natuurlijk niet, maar ik pleit voor doordachte keuzes en investeringen waar al onze bewoners beter van worden."