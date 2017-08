Jabbeke breekt Belgisch record Kitesurfen

Aan surfclub Icarus in Zeebrugge blies de wind aan zeven Beaufort over de Noordzee. De ideale omstandigheden voor Thomas De Wispelaere om het water op te gaan en al kitesurfend zo hoog mogelijk te springen. Dit om zich te kwalificeren voor Red Bull Gone With The Wind. Thomas sprong 19.5 meter hoog, en verpulverde zo het vorige Belgische record met 1.2 meter. “Ik heb 150 sprongen gemaakt deze middag,” zegt de kersverse recordhouder, "maar ik denk dat de vierde sprong al de hoogste was. Ik denk dat ik nu redelijk zeker mag zijn van mijn kwalificatie. Het is al de derde keer dat ik zal deelnemen aan Red Bull Gone With The Wind. Vorig jaar ging het niet zo goed, en was ik zelfs mijn board even kwijt. Maar dit jaar wil ik echt op het podium.”