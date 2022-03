In Jabbeke komt een nieuw centrum voor gedwongen terugkeer

De Vivaldi-coalitie heeft een akkoord over de bouw van een gesloten centrum in Jabbeke voor mensen die wachten op een gedwongen uitzetting. Dat schrijft De Tijd woensdag en het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bevestigt het nieuws.

Het centrum moet klaar zijn in de periode 2027 - 2029. De regering-De Croo trekt 100 miljoen euro uit voor een nieuw strategisch plan om de terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht in ons land op te drijven. Speerpunt is de bouw van nieuwe centra in Jabbeke, Zandvliet en Steenokkerzeel en in het Waalse Jumet, bij Charleroi. Daarover hebben de Vivaldi-partijen na stevig ­onderhandelen een akkoord gesloten, ­vernam De Tijd.

"Betere infrastructuur"

Het centrum in Jabbeke komt er ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. Daardoor wordt de infrastructuur beter en menselijker, klinkt het. Bovendien valt te horen dat staatssecretaris Mahdi er in totaal 470 plaatsen bij wilde, maar dat het er uiteindelijk 344 zijn, wat in lijn ligt met wat voorzien was in het Masterplan van voormalig staatssecretaris Theo Francken.

De nieuwe centra zullen leiden tot een ­gevoelige stijging van het aantal plekken om mensen zonder verblijfsrecht vast te houden in afwachting van hun gedwongen repatriëring. Sinds het begin van de legislatuur steeg het aantal plekken al van 635 naar 751. Met de bouw van de nieuwe centra gaat de capaciteit naar 1.145. "Deze beslissing is een echte mijlpaal. We creëren meer terugkeercapaciteit dan ooit en kunnen een reuzensprong voorwaarts zetten in het terugkeerbeleid van ons land", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).