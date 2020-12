Jabbeke koopt site hoeve 't Schaekhof

Rond die site was er in het verleden heel wat te doen, want een projectontwikkelaar wou er appartementen optrekken. Vorig jaar werd een omgevingsvergunning aangevraagd en afgeleverd. Maar actiegroepen en omwonenden tekenden daartegen beroep aan. De omgevingsvergunning werd door deputatie vernietigd. De voorwaardelijke deal met de projectontwikkelaar ging niet door en Jabbeke kreeg de kans om de volledige site te kopen.

Groene long

De aankoop van hoeve biedt voor Varsenare de kans om een grote groene long te verwerven in het centrum. In de tuin en naast de kerk kan de Tollenaarsbeekmeanderen en een wandelpad kan aangelegd worden. "De mogelijkheden om in de groene long te ontspannen zijn legio", zegt CD&V Jabbeke. "Daarnaast zorgt deze verwerving ook voor het behoud van een stukje van ons erfgoed. Jabbeke wil ook onderzoeken of de site ook plaats kan bieden voor de huidige maatschappelijke behoeften. Zoals extra kinderopvang of een buurthuis bijvoorbeeld.