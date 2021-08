Jachtclubs: "gevaarlijke toestand in zone zeeboerderij"

De drie verschillende Nieuwpoortse jachtclubs trekken samen met met de federatie Wind en Watersport Vlaanderen aan de alarmbel over de geplande zeeboerderij van Colruyt voor de kust van Nieuwpoort.

Ze zijn niet tegen de komst van een zeeboerderij, maar niet op die locatie. Midden in de aanlooproute naar Nieuwpoort is een zone afgebakend die gereserveerd werd als zeeboerderij voor de kweek van hangmosselen.

Gevarenzone

Volgens de clubs wordt zijn de bebakening, signalisatie en bewaking van de zone ontoereikend. Die bakens worden pas op het laatste moment opgemerkt en dat zal onvermijdelijk resulteren in tal van ongevallen op schepen die met beschadigd roer of propeller onbestuurbaar zijn. "Een gelijkaardig en mislukt experiment in het verleden heeft aangetoond welke kracht de zee en het water kunnen hebben en wat het voor de gemeenschap kost om schade te herstellen. Ter vergelijking: men gaat ook geen bietenveld aanleggen midden op een autoweg," luidt het.

Raad van State

De clubs zijn net als de stad Nieuwpoort, de federatie en natuurverenigingen naar de Raad van State getrokken tegen de vergunningen die afgeleverd werden voor het project. Ze voelen zich verweesd en in de steek gelaten voor onduidelijke belangen.

Zowel de clubs als de stad vragen daarom met aandrang aan de bevoegde minister Vincent Van Quickenborne en aan Colruyt om de situatie en de plannen te herbekijken met het oog op een veiliger locatie van de boerderij ter bevordering van de veiligheid voor de scheepvaart, en de toeristische en economische belangen van de stad en de regio.

Lees ook: