Jachtschip Jacques Brel straks varend erfgoed

Tijdens een werfbezoek erkende Minister Diependaele het zeiljacht 'Askoy II', beter bekend als 'de de boot van Jacques Brel' als beschermd varend erfgoed. Zo'n procedure verloopt in twee fases: eerst een voorlopige bescherming, daarna volgt de definitieve erkenning.

Het jachtschip ondergaat momenteel een uitgebreide restauratie die al meer dan 10 jaar duurt, onder leiding van de broers Wittevrongel die Brel persoonlijk kenden. Het project kostte tot nu toe al zo'n 800.000 euro.

“De Askoy II is absoluut een imposant zeiljacht. Zowel op vlak van scheepsarchitectuur en de vaareigenschappen van het schip als het unieke verhaal van de ontwerper en eigenaars van de Askoy II. Niemand minder dan Jacques Brel voer met de Askoy II naar de Markiezenarchipel. De tot nu toe uitgevoerde restauratie laat ons de erfgoedwaarden van het schip zien. Deze schitterende restauratie is de verdienste van de broers Wittevrongel, samen met de vele vrijwilligers die onder aansturing van vakspecialisten een enorm werk hebben verzet. Daarom wil ik ook de procedure starten om de Askoy II te beschermen als varend erfgoed’, aldus minister Matthias Diependaele.

De Askoy II was in de jaren zestig het grootste zeiljacht in ons land. Hugo Van Kuyck, een Antwerpse Ingenieur-Architect met een indrukwekkend levensverhaal, ontwierp het jacht voor zichzelf, in samenwerking met Raymond Derkinderen. Jacques Brel kocht het schip in 1974, leerde ermee zeilen, trok met het schip naar Markiezenarchipel in Frans-Polynesië en verkocht het opnieuw in 1976.

Volgend jaar op 8 april, de verjaardag van de overleden zanger Jacques Brel, zal de Askoy II opnieuw te water worden gelaten in Zeebrugge.