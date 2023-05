Jagersvereniging wil wolvenrisicogebied uitbreiden

Het wolvenrisicogebied is een perimeter waarbinnen veehouders subsidies kunnen bekomen om hun dieren te beschermen tegen wolven. In de kern van het bestaande wolvengebied, in het noorden van de provincie Limburg, waren die maatregelen al langer van kracht. Recentelijk heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) het gebied tussen de stad Antwerpen en Hoogstraten in de grensregio met Nederland ook aangeduid als wolvengebied. Binnen de risicozone is ook nog een schutkring waarbinnen ook niet-professionele rundvee- en paardenhouders subsidies kunnen krijgen.

Uitbreiding naar heel Vlaanderen

Naar aanleiding van de wolf die afgelopen nacht werd gespot in West-Vlaanderen vraagt de Hubertus Vereniging Vlaanderen aan minister Demir om de maatregelen uit te breiden. Voor de jagersvereniging is het duidelijk dat "een uitbreiding naar heel Vlaanderen zich opdringt" van de zone waarin een schadevergoeding mogelijk is, klinkt het in een persbericht. In principe wordt de risicozone om de drie maanden geactualiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

