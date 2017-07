Jaimie Deblieck vertegenwoordigt België op Mr. Gay Europe 2017

Eind mei werd de 18-jarige student tuinbouw Jaimie Deblieck verkozen tot Mister Gay Belgium 2017. Tussen 1 en 5 augustus krijgt hij de kans om ook te strijden voor de titel van Mr. Gay Europe. De Europese-verkiezing zal dit jaar doorgaan in Stockholm.

De jonge West-Vlaming lanceert met zijn deelname de campagne ‘We Can Make It Work’. Hij ijvert voor werkplaatsen waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder geweld of discriminatie. Want ook Internationaal is er nog veel werk aan de algemene acceptatie van LGBT’ers op de werkvloer. Hij wil verder de focus leggen op zelfaanvaarding. Want de combinatie van zijn autisme en de negatieve reacties op zijn seksuele voorkeur tijdens eerdere stages, zorgde ervoor dat de acceptatie véél moeilijker verliep.