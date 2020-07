Jambon betreurt dat dubieus figuur op 11-juliviering was

Er is de voorbije dagen wat commotie ontstaan over de aanwezigheid van de Franse extremist Aurélien Verhassel op de 11 juli-viering op de Groeningekouter in Kortrijk. Verhassel, de voor geweldpleging veroordeelde leider van het Franse Génération Identitaire, zat er op de eerste rij van de viering.

Zowel Kortrijks schepen Philippe De Coene als burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) waren niet te spreken over de gang van zaken.

In antwoord op een vraag van Björn Rzoska zei minister-president Jan Jambon dat hij de betrokkene niet kent, maar dat hij wel betreurt dat "een dubieus figuur met verschillende veroordelingen aanwezig was" op de viering. Jambon sprak van "een penibele situatie", maar zegt dat hij zelf geen inbreng heeft in de aanwezigenlijst.

N-VA Kortrijk wijst Vlaams Belang met de vinger

De N-VA-afdeling in Kortrijk wijst Vlaams Belang met de vinger. Volgens N-VA Kortrijk heeft die partij haar plaats afgestaan aan Verhassel. "Verhassel op de eerste rij laten plaatsnemen is een schaamteloze en respectloze kaping van een pluralistische manifestatie", klinkt het. In het Vlaams Parlement vroeg Kortrijkzaan Axel Ronse aan de Vlaams Belang-fractie om de gang van zaken te veroordelen.

Die veroordeling kwam er niet. Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans ging niet in op de aanwezigheid van Verhassel, maar focuste vooral op het ontbreken van een communautaire boodschap in de 11 juli-toespraak van Jambon. Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang in Kortrijk, reageert wel per mail. Hij spreekt van "een storm in een glas water". "Vlaams Belang onderhoudt geen formele banden met Aurélien Verhassel en hij was ook niet uitgenodigd door ons", zegt Vermeersch. "Maar voor wie toch nog wil twijfelen of met modder wil gooien zoals N-VA Kortrijk: wij nemen afstand van alle (politiek) geweld". Vermeersch zegt dat hij Verhassel zelf niet kent en dat hij zijn collega's van Vlaams Belang correct heeft aangemeld bij de diensten. Hij verwijt N-VA Kortrijk "een potje moddergooien".

Rzoska vroeg nog aan Jambon welke acties hij als minister-president zal nemen om van de Vlaamse feestdag een meer diverse feestdag te maken. "Uw voorganger, minister-president Bourgeois nam bijvoorbeeld deel aan een Iftar. Wat gaat u doen om de diversiteit om de Vlaamse feestdag te verbeteren?". Jambon kaatste de bal terug. Hij suggereerde dat volgend jaar alle fractieleiders van het Vlaams Parlement de viering op de Groeningekouter zouden bijwonen.

