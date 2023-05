Jambon over Zorabots: "Heel belangrijk dat mensen beseffen wat hier gebeurt"

Fabrice Goffin, Zorabots: “In de afgelopen maanden hebben we twee zeer belangrijke contracten getekend voor ons bedrijf. Eén met Saoudi-Arabië, met een bedrijf dat actief is in de bekende futuristische stad Neom. En met een Canadees bedrijf dat heel wat zaken verzorgt voor de politie van Quebec.”

In 2013 introduceert het bedrijf robots in woonzorgcentra, ondertussen doen ze veel meer. Zo is er een toegankelijk softwareplatform dat robotica, toestellen die verbonden zijn met het internet en de virtuele wereld met elkaar verbindt. Tommy Deblieck, Zorabots: “Ik zal het voorbeeld geven van als je binnenkomt in ons bedrijf. Je komt binnen, er is een bewegingsdetector die merkt dat je er bent. Er wordt een bericht gestuurd naar de avatar die je welkom heet.”

120.000 licenties

In Saoedie-Arabië hebben ze 100.000 licenties verkocht, goed voor 100 miljoen euro. In Canada gaat het om 20.000 licenties ter waarde van zeven miljoen. Jan Jambon, Vlaams-Minister President: “Het is heel belangrijk dat mensen beseffen wat hier gebeurt. Hoe we aan de kop van het peloton lopen als het over technologie en innovatie gaat. Omdat mensen dan kunnen beseffen dat er nog veel toekomst is in Vlaanderen.”