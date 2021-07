Jambon pleit voor staatshervorming

Aan de vooravond van 11 juli, de Vlaamse Feestdag die verwijst naar de Guldensporenslag in 1302, kwam de Vlaams minister-president naar de Groeningekouter in Kortrijk. Jan Jambon benadrukte daar in zijn speech dat een nieuwe staatshervorming nodig is.

Corona beheerste de 11 juli toespraak van Jan Jambon. Het bestrijden van de coronacrisis had veel beter en efficiënter moeten verlopen volgens de Vlaams minister-president. De besluitvorming en uitvoering hebben vaak vertraging opgelopen. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Voor Jambon zijn er te veel bevoegde ministers die allemaal hun zegje willen hebben. "We holden achter de feiten aan omdat te veel bevoegdheden bij te veel ministers verspreid zijn. En dus dringt een nieuwe staatshervorming zich nu wel op", zegt Jambon.

De Groeningekouter, waar de Vlamingen in 1302 de Franse overheerser een flinke klap toebrachten, staat meer dan ooit centraal in een nieuwe strijd in 2021. De goedendags zijn vervangen door Pfizers, Moderna’s, Astra’s en Johnsons. En de Groeningekouter door vaccinatiecentra.