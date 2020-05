Jambon: "Tweedeverblijvers zijn weer welkom"

"Het is de verwachting dat er vandaag een Ministerieel Besluit komt dat tweede verblijvers toelaat om opnieuw naar hun eigendom te komen". Dat zegt Vlaams Minister - President Jan Jambon in het vragenuurtje van het Vlaams Parlement.

Jambon antwoordde op een vraag van Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan: "Het is wel de bedoeling dat voor hen, in hun tweede verblijf, dezelfde coronaregels gelden als elders," benadrukt Jambon. Zaken als veilige afstand, niet buiten komen als je ziek bent,...

Maar de Nationale Veiligheidsraad heeft dus wel een consensus bereikt. Het gaat zowel over mensen die een appartement hebben, een vakantiehuis of een campinginfrastructuur. De publicatie moet wel nog gepubliceerd worden in Het Staatsblad. Het gaat uiteraard niet enkel om tweede verblijvers aan de kust.

De correcte datum wanneer tweede verblijvers fasegewijs weer naar onder meer de kust kunnen komen, is nog niet duidelijk.