Jan Decleir neemt je mee in wereld van Permeke

Acteur Jan Decleir is in Oostende omdat hij gevraagd is om mee te werken aan een app over de Permeketentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen.

Die app is een initiatief van de kunsteducatieve organisatie Mu-zee-um en moet in deze coronatijden de groepsrondleidingen op de tentoonstelling vervangen. Jan Decleir neemt je mee in de wereld van Constant Permeke, de expressionist uit Jabbeke uit de eerste helft van de vorige eeuw. Met plezier, want ook Decleir is fan van Permeke. "Ik probeer op een vermakelijke manier aandacht te vragen voor zijn werk, zijn kunde, voor de man die ik niet toevallig, zeer bewonder," zegt de acteur. Jan Decleir gaat telkens bij verschillende kunstwerken in de expositie, opdrachten geven. Een schets, een fantasieopdracht, houdingen aannemen die in de kunstwerken voorkomen. Belevingsgericht, maar op een leuke manier.

De derde grootmeester

James Ensor en Leon Spilliaert hebben hun vaste stek in Mu.Zee. De stad Oostende is blij dat ze ook Permeke, de derde grootmeester in the picture kunnen plaatsen. Cultuurschepen Bart Plasschaert: "Het is vooral de Oostende periode die we in het licht willen stellen. Zijn werken, maar ook de contacten die hij had met de schilders die op dat moment in Oostende waren". De tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen opent op 6 juni de deuren.